Estefana salió bien de su mastectomía bilateral

Valentía es lo que ha demostrado la cantante panameña Estefana, cuyo nombre de pila es Stephany Ruiz, al enfrentar el cáncer de mama, ayer agradeció a Dios por salir bien de su operación (mastectomía bilateral).

Desde la cama del hospital, y tras entrar al quirófano, la artista salió a agradecer a todos los que han estado pendiente de su salud y expresó que todo salió bien.

"#sinchichis LO LOGRAMOS. Gracias Dios, gracias doctor, gracias mami, papi, gali por estar aquí, gracias a ustedes por sus oraciones y bendiciones . No creo contestar los mensajes de mi teléfono en un ratito, perdón, pero por aquí actualizo a todos", manifestó la panameña, residente en México.

Ruiz realizó una hermosa ceremonia para despedir a sus mamas, aquellas que la han acompañado en este recorrido.

“Me despido de mis mamas que me acompañaron 35 años, que le dieron de comer a mi hija por 10 meses, que aunque chiquititas me sentía feliz con mis dos florecitas, llegó el día , sé que perderlas no me define como mujer, ni como persona , y sé que se van para qué órganos vitales no corran el riesgo de enfermarse”, expresó la artista.