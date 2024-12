Estrena la segunda temporada de la serie Colin Fron Accounts

Universal+ anuncia el estreno en Latinoamérica el 6 de diciembre de la segunda temporada de Colin from Accounts, la aclamada comedia romántica que fue nominada a seis premios AACTA®, los galardones que otorga la Academia Australiana de Cine y Televisión, donde triunfó como mejor comedia.

La elogiada producción fue creada por el matrimonio de actores y showrunners, Patrick Brammall (Glitch, Evil) y Harriet Dyer (The Invisible Man, Love Child), quienes en la ficción interpretan a Gordon y Ashley, dos solteros que viven en la ciudad de Sydney sin demasiados sobresaltos hasta que sufren un accidente de auto en el que se ven por primera vez. En esa colisión, un adorable perro sufre heridas y los protagonistas se proponen cuidarlo a pesar de tener vidas completamente distintas.

De esta forma, surge entre ellos un vínculo encantador que en la segunda temporada dará un gran paso con una mudanza. Los protagonistas buscarán la manera de estar juntos, pero no sin antes recuperar a esa encantadora mascota que logró unirlos.

En esa cruzada, se encontrarán con muchos obstáculos a los que deberán hacerle frente mientras buscan llevar su relación a un terreno más estable.

El medio The Guardian calificó a la segunda temporada de Colin from Accounts con cinco estrellas, asegurando que se trata de una comedia romántica que resulta “un placer a la vista” y que en este regreso no sólo tendrá escenas hilarantes sino también situaciones “de fuertes emociones” para los protagonistas, según revelaron sus creadores.

