Ex de Alejandro Sanz habla de sus terribles problemas mentales

Alejandro Sanz mantiene preocupado a sus fans, esto tras compartir un mensaje en el que aseguraba sentirse triste y cansado, algo que causó preocupación entre sus fans, así como polémica en la industria del espectáculo. Ante esto, su exesposa mexicana Jaydy Michel no tuvo reparo en hablar sobre lo que está pasando el padre de su hija.

Si bien Alejandro Sanz no ha dado detalle alguno de qué lo tiene así, sí se reveló que está sufriendo el luto por su relación con Rachel Valdez, con quien terminó su romance hace unas semanas. Además, medios también han reportado que tiene fuertes problemas económicos en Miami, donde, aparentemente, se declaró en bancarrota.

El intérprete de ‘Te lo agradezco, ha recibido apoyo tanto de sus fans, como de sus seres queridos, incluso, su expareja Raquel Parera dijo que ha estado a su lado para ayudarlo a salir adelante.

Pero, quien tampoco se ha querido quedar atrás es Jaydy Michel, otra de las exesposas del madrileño. La modelo y cantante mexicana fue vista en un evento de moda realizado en Madrid, donde fue abordada por medios para hablar sobre el tema del padre de su hija Manuela.

“He estado en contacto con él y el motivo de su malestar no lo sé, son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Es valiente por su parte. Mi hija le puso fuerte y valiente”, dijo la mexicana.

Luego, aplaudió el hecho de que Sanz se abriera y dijera cómo se siente, pues no resulta ser algo sencillo a pesar de que todos llegan a vivir algo similar. “Todos pasamos por malos momentos, todos los hemos pasado y no le damos voz. No hay que esconderlo, y que él se abra y lo diga es de agradecer y de respeto”, agregó.

Ella dio su opinión sobre la reacción que tuvo luego de que se criticara a Rachel por la ruptura, pues él salió en su defensa mostrando el respeto y cariño que le tiene. “Es un caballero y creo que está siendo como él es, bravo por él”, sentenció Jaydy Michel.

