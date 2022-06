Ex la acosa y lo lleva a juez de paz; abogado le dice que vaya al MP

La presentadora Birna Julissa Quintero no sale de una para quedar en otra, pero ahora el revulú no tiene que ver con su ropa apretadita, en esta ocasión se debe a un problemón con un exnovio que la está acosando y no la deja en paz.

Mientras todos estaban pendientes de la decisión de sacarla de pantalla por parte del canal de la 12 de Octubre, la famosa arreglaba un tema legal en el Juzgado de Paz con un sujeto que ya la tiene harta y no la deja vivir en paz.

Fuentes cercanas a ella afirmaron a este medio que este tipo de acoso viene desde hace unos meses, porque el tipo llamaba e iba al medio en el que ella trabaja para saber qué, cómo y cuánto estaba haciendo, incluso se detalla que la engañó, le pedía plata y quería quedarse con sus cositas. "Lo quería porque salieron un tiempo, pero se terminó cansando tras reprocharle muchas cosas", recalcó.

Aunque no se reveló el nombre del ex al que se refieren, mencionan que se le impuso una boleta de alejamiento, para que no se le acercara.

Pero como esto no termina acá, el abogado Joel Brown, conocido por el caso de Jean Paul, escuchó lo que pasa y le dice a Birna que está a su disposición, esto porque lo que ha oído no le parece que se deba resolver en un Juzgado de Paz, además, le recomienda asistir al Minsterio Público, para que presente una querella y ponga en cintura al impertinente.

El licenciado detalló que si el hombre en cuestión insiste en molestarla podría pagar una multa de 250 a 500 dólares, sin embargo, para él eso no es nada y lo mejor que puede hacer es elevar esto a una instancia más fuerte.

Asegura que es muy común arreglar esto de esa manera, pero al tratar con muchos casos, da a entender que las personas no se detienen allí en insiten en molestar a las víctimas.

