Exigencias de Ángela Aguilar antes de cada show

Como toda una diva. Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, reveló las exigencias de su hija previo a cada show.

"Ángela pide como 50 vestidos... Entras a su camerino, no, no, no y digo ¿yo estoy pagando por esta madre?. Incienso, ponen cosas en la pared, ponen música, le dan masaje, tiene como 20 méndigos vestidos, sus joyas y la fregada", advirtió Pepe en una entrevista con W Radio Colombia.

También, destacó que debe seguir los lineamientos que él determina porque es su jefe a nivel profesional en los espectáculos de jaripeo.

"Soy el dueño del show, yo los contrato a esos cabrones, evidentemente no es: 'mijita (hijita mía) ¿qué quieres cantar?. No, ni madres 'qué pasó? Y tampoco es que se haga lo que yo quiera", advirtió.

Por otro lado, el famoso reveló que su relación con su yerno: "Es que no me conove todavía, no me conoce... Uno como ser humano es como le llegan, es similar a la canción de Juan Gabriel donde dice 'por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo', todos somos así", dijo.

