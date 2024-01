Exmánager de Canserbero confiesa que la forzaron a decir que lo mató

La exmánager de Canserbero, Natalia Améstica, hace unas semanas confesó a través de un video que asesinó al rapero venezolano, pero ahora cambió la versión de los hechos y acusó de haber sido forzada para reconocer su autoría en el crimen.

LEE TAMBIÉN: Panarusa se cabrea y expone a tongo por echarle los perros

Publicidad

Según la información entregada por medios, desde la prisión, la chilena-venezolana envió una carta a sus abogados en Chile, Jennifer Alfaro y Ciro Colombara, donde entregó su testimonio, que es totalmente distinto al que proporcionó los últimos días de diciembre de 2023.

En el texto, Améstica explica que los acontecimientos ocurrieron el último día de vida de Canserbero y su pareja, Carlos Molner, donde señala que el crimen ocurrió en su casa cuando el artista venezolano le pidió alojamiento por una noche en la residencia donde vivía con Molner.

"Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien", dice la carta.

Natalia afirma que dejó a Canserbero viendo una película y se fue a dormir a la habitación junto a su pareja, Carlos, y dejó al rapero en la habitación de al lado.

"Nos quedamos dormidos hasta que pasadas las 4:00 de la mañana -o casi las 5:00- escuchamos los golpes en la puerta, de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a Stoperro (apodo de Carlos Molner), pegando más fuerte la puerta", indicó.

"No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento, al despertar así, en mi mente solo se me vino la frase: 'Enciérrate aquí'. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse", agregó.

La única testigo comentó que encontró a su pareja tendida en el piso y no pudo actuar. "Empecé a abrir una a una cada cerradura de la multilock. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos volteando para atrás esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo llamando a los vecinos diciendo auxilio".

"Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba '¡atacaron a Carlos!', y la señora Flor me agarra las manos y me dice, con voz preocupada, 'mi niña se lanzó alguien', y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone (Canserbero) en el piso", afirmó.

"Ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono, llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido", confesó.

También se indicó que después de dar a conocer esta versión de los hechos, los abogados desestimaron la confesión de Améstica en el video que se viralizó en redes.

Contenido Premium: 0