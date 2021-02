Explica por qué realiza ejercicio y aconseja vivir sin importar el qué dirán

Después de que Kathy Phillips compartieran en sus historias unas rutinas de ejercicio, algunos seguidores le preguntaron por qué hace ejercicios si ella ha expresado que se ama tal cual es, por lo que, sin ánimos de dar explicación, pero respondiendo para que le sirva a otra persona, explicó sus razones de ejercitarse.

“Por muchos años los ejercicios formaron parte prioritaria de mi día, pero hoy por hoy quizás un día hago pesitas o salto soga otros solo camino o simplemente no hago... Hay personas que lo hacen por moda, otras por pasión, otras por profesión, otras porque así es su estilo de vida y quizás algunas como yo para librerar el estrés, ocupar la mente, retomar condiciones perdidas (estoy hasta la wacha), y simplemente mantenerse saludable sin importar pesarse ni medirse semanalmente, al final no tiene nada de malo hacer ejercicios ¿no?”, expresó Kathy Phillips detallando que cada quien es feliz a su manera y nadie es quien para juzgar a otros, porque al final las victorias o fracasos solo son de nosotros y de más nadie.

Según la presentadora de “Parking de pobre”, antes le preocupaba lo que decían los demás, pero dejó esto a un lado, porque “no estamos aquí para complacer a nadie más que a uno mismo, para aceptar cada proceso de nuestras vidas con humildad, siempre anuente que en el pueden venir cambios que quizás no puedas controlar”, aseguró.

Para Kathy, no podemos controlar muchas cosas, y se ha comprobado con esta pandemia de la coronavirus que llegó para cambiarnos la vida a todos, pero de lo que sí está segura es que lo que sí podemos controlar es nuestra felicidad, porque esta depende enteramente de nosotros. “Entonces, baila pega’o hoy si quieres, Ríe con fuerza, ejercita tu cuerpo y mente, llora cuando sea necesario, apaga el celular de vez en cuando, cocina eso que tanto se te antoja o pide comida si te da la gana porque tienes pereza... vive un día a la vez, pero VIVE PARA TI Y SE FELIZ... Hay que vivir... solo tenemos una vida... Me seguiré amando toda entera hoy mañana y siempre con lo que venga y se vaya o no busco ser como nadie y menos la Kathy de 18 años, ya tuve 18 y los gocé buco a mi no me define ni mis medidas ni mi peso”, destacó Phillips.

Dori Eleta, con quien está entrenando Kathy, resaltó que el ejercicio “es salud física, mental y emocional, no solamente es un medio para ponerse buena o cambiar la imagen. Las personas que lo ven desde ahí es porque ellas lo harían por vanidad, entonces creen que uno lo hace por esa razón”.