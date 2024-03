Explicó por qué dejó Venezuela para vivir en Panamá

La presentadora Bettina García explicó por qué dejó Venezuela y vino a vivir a Panamá. Recordó que decidió venir a suelo canalero para pasar un Día del Padre y este le hizo una jugada astuta, que selló su estadía.

“Llegué a Panamá por una semana un 17 de junio del 2007 a pasar el Día del Padre con mi papá, pero él me conoce muy bien y sabía por dónde agarrarme, todo en el buen sentido. Me llevó a una feria de vinos, sí, vinos y es que a quién no le gustan los vinos. Entonces me llevó a esta feria de vinos y ahí estaba el mejor amigo de Ubaldo Davis (de La Cáscara), entonces me dijo ‘oye tú no quieres trabajar en un programa de televisión y yo, qué y bueno, me convenció, me llevó al programa y me enamoré del programa, me enamoré de Panamá, me enamoré de los panameños y ya van 16 años, nunca más regresé a Venezuela, regresé a una boda, pero no regresé más. Y así es mi historia de por qué estoy en Panamá hace 16 años”, comentó.

