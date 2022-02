Famosos exigen leyes más fuertes y mayor protección para los menores

Panamá y el mundo de las redes sociales se estremeció la mañana del martes, tras darse a conocer la noticia del primer caso de embarazo en una menor de 8 años, en la Comarca de Guna Yala; muchos famosos hablaron del tema y exigieron más protección para los menores.

La primera en referirse al tema fue la artista Ingrid de Ycaza, quien con una imagen de una prueba de embarazo, dedicó un post en su cuenta de Instagram, recordó cómo fue su reacción al salir embarazada y cómo su vida cambió con esas dos línea (prueba de embarazo casera), y que esta inesperada noticia también cambió la vida de la menor en mención.

"Esas mismas dos líneas, también le han cambiado para siempre la vida a una pequeña niña de 8 años que hoy se enfrenta no solo al terrible trauma de una EVIDENTE VIOLACIÓN, sino que en unos meses más, será OBLIGADA A PARIR cuando su cuerpo no está preparado para otra cosa que para crecer y SER UNA NIÑA!. Me invade la ira y la impotencia de saber que, como sociedad, no seamos capaces de protegerla", sentenció la cantante.

Por otro lado, exigió que el culpable de este hecho pague y que es hora de que el gobierno tome cartas en el asunto "Si no tenemos la capacidad de proteger a nuestros niños, ¿Quién va a proteger al que viene en camino? NOS QUEDÓ GRANDE LA VIDA Y EL NOMBRE PANAMÁ", dijo.

En tanto, la actriz y activista Gaby Gnazzo comentó: "Niña de 8 años embarazada. 8 AÑOS. Quién sabe desde cuándo estaba siendo violada. Ahora va a tener que aguantar que la hagan parir porque vive en un país que le importa un comino si ella sufre o muere por tenerlo! ¡Averigüen qué le pasa a un cuerpecito de 8 años al dar a luz!".

Mientras que Patricia De León expresó: "Lastimosamente a esta criatura un miserable le arrebató ese derecho... Y ha sufrido lo que nunca un ser humano debería sufrir. El callar, el no comentar acerca de esto es ser parte del problema. ¡Cuántas más ¿Dónde está la familia de esta criatura? En un país donde si se cae un alfiler todo el mundo se entera, ¿por qué NADIE dijo nada?".

Nikeisha Sánchez, quien está embarazada, exigió leyes que permitan el aborto en caso de violaciones.

"Por qué no practican un aborto en estos casos, Dios mío esto es una aberración. Cómo una niña de 8 años va a criar un bebé ¡Santo padre!, andan sacando leyes pendejas, cuando deberían estar prestando atención a estos casos", dijo.

