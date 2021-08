Famosos le dicen adiós a ‘El Chiquitín de mama’

Famosos del patio despiden al gran humorista panameño Juan Bravo, conocido como “El Chiquitín de Mamá”, quien falleció la tarde del lunes en su auto, a causa de un infarto, en el área de El Dorado.

Tras conocerse la muerte del comediante, las redes sociales se inundaron de mensajes que lamentaban la pérdida tan prematura de Bravo, quien se dio a conocer a mediados de la década de 1980.

Publicidad

El presentador Roly Sterling tomó su cuenta de Instagram para decirle adiós a Bravo, a quien además agradeció por hacerlo reír.

“Gracias por hacernos reír, por regalarme una amistad especial. La vida es corta y tú supiste darnos alegría aún en tus días más duros. Llena de alegrías al jefe en el cielo, paz a tu alma, hasta pronto”, dijo el presentador.

Por otro lado, la cantante Ingrid De Ycaza recordó los días que el humorista trabajó con su padre.

PUEDES VER: Nicolle Ferguson cumplió su sueño, presentará su primer libro

“Se nos fue un compañero de mi papá, contaban chistes juntos desde ‘El que ríe de último, ríe mejor’ hasta ‘La Capital del Humor’ donde lo conocí y tantas veces me hizo llorar de la risa. No quiero ponerme triste por su partida porque desde que se me fue mi papá, he estado aprendiendo a entender que la muerte es parte de la vida, es natural, hoy tengo la plena seguridad de que en este nuevo plano, te reciben con aplausos y te espera mi papito para hacer reír al cielo juntos una vez más”, expresó De Ycaza.

Añadió: “A la familia del queridísimo Juan Bravo “El Chiquitín de Mamá” todo el cariño, respeto y las condolencias de la familia De Ycaza”.

Mientras que Wyznick Ortega, quien laboró por muchos años con el humorista dijo: “No le puedo explicar, qué noticia más triste para nosotros, los que compartimos muchos años con Juan, en Poveda Show Jo, en los Reyes del Humor... en otras actividades, cuando decidió meterse a la política. Dios mío, paz a su alma”.

Por otro lado, instó a los panameños a prestar atención a las señales del cuerpo.

En tanto, Juan Carlos Tapia expresó: “Qué dolor conocer el fallecimiento de un gran amigo: Juan Bravo ‘el chiquitín de mama’. Qué Dios lo tenga en su gloria”.

“Te vamos a extrañar, descansa en paz”, manifestó Ubaldo Davis.

El periodista Álvaro Alvarado, Sandra Sandoval, Daluna, Raúl Loo y algunos políticos, como José Isabel Blandón, fueron otros de los famosos que lamentaron la muerte de Bravo, quien formó por años parte del elenco del programa humorístico de TVN, Poveda Show Jo!

En 2014, fue designado como director del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

Además, corrió en el pasado torneo electoral por el partido Panameñista como candidato a diputado por el circuito 8-6.