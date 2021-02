Fans de Joseline Pinto apoyan sus fotos y no quieren ningún OnlyFans

Luego de pensarlo por mucho tiempo los seguidores de la modelo Joseline Pinto han decidido que no quieren ningún OnlyFans de ella y se conforman con que siga subiendo sus fotos sexys en las que se pueden ver sus largas piernas, así como todos sus atributos femeninos.

Como recordarán, ella dijo a inicio de este mes que tenía pensado abrirse una cuenta por allá, sin embargo, por respeto no lo haría y al final todo quedó en un simple pensamiento.

Por supuesto, muchos fans quedaron molestos, otros lo tomaron a bien y al final se pusieron de acuerdo para que mejor dejara eso en el pasado.

"Es lo mejor, eres una chica guapa, eso no es necesario", "Prefiero a Joseline de esa manera, las que lo hacen parecen....", "Miren a las que hacen eso y verán que no es una buena opción", "Me quedo con mis fotos de Joseline en sus propias redes", eran algunos comentarios que se podían leer en rede sociales por este tema.

Ella ya había expresado que esto está descartado y por lo visto no es algo que pueda cambiar en el futuro.