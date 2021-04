Farruko le contesta a Kafu por qué no salió video de ‘Espíritu Guerrero’

Kafu Banton compartió en su cuenta de Instagram, como un TBT, un extracto de su participación en el video que grabó junto a Farruko hace tres años para el tema “Espíritu Guerrero”.

El video generó la reacción de sus seguidores, pues este tema nunca vio la luz, y en reiteradas ocasiones le han preguntado a El Mutante, como también es conocido Kafu, ¿por qué esta canción no salió?. “Este post va dedicado a los fans que miles de veces han preguntado por este tema, no sé aún el motivo por el cual no salió, pero aquí les dejo un extracto de mi intervención”, expresó Kafu al publicar el video.

Publicidad

Como muchos conocen la calidad de interpretación de Kafu Banton, le hicieron saber al colonense que sonó durísimo, y especulaban que tal vez por esta razón el puertorriqueño no sacó el tema, que estaba incluido en su disco “Gangalee”, y cuyo video fue grabado en Panamá, en el barrio de El Chorrillo.

Por el “post” que hizo el intérprete de “Hasta el metal”, que obtuvo más de 41 mil reproducciones y ocho mil me gusta, Farruko dio su explicación del por qué la canción no salió. “Yo también quería que saliera, pero el cabrón que hizo el video perdió los ‘files’ del video como me encantaba”, explicó Farru.

Lo dicho por Farruko no fue considerado como una explicación con bases sólidas, pues los cibernautas manifestaron, o más bien le recomendaron, que podía sacar la canción con un video como el que hizo para “Delincuente”, grabarlo nuevamente o simplemente sacar el tema, pues lo que quieren escuchar es la letra.

“Gangalee” es el séptimo álbum de estudio de Farruko, fue estrenado en abril del 2019, contiene 22 canciones, incluyendo “Playa” junto a Kafu Banton y El Micha; aunque “Espíritu Guerrero” estaba contemplada para formar parte de este disco, no fue así, y tampoco fue lanzada fuera del álbum.