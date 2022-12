¡Feliz! Christopher Oberto comparte escena con su madre

El instagramer Christopher Oberto está muy feliz y agradecido por las oportunidades que Dios le ha dado, pues ha participado en tres proyectos cinematográficos. Y es que el actor dijo que con estos proyectos ha aprendido mucho, por lo que se siente muy agradecido.

"Dios me ha dado la oportunidad de participar en tres proyectos cinematográficos en los cuales he aprendido mucho y he dado lo mejor de mí", señaló Oberto.

Por otro lado, destacó que fue escogido para un cuarto trabajo, el cual es muy especial, pues está actuando con su madre.

"Fui escogido para un cuarto largometraje, pero este en especial tiene un significado enorme para mí y es que tengo la oportunidad de participar y compartir escena con mi señora madre", comentó Christopher.

Añadió: "Qué feliz estoy de ver como me apoyas con mis locuras en redes y das el gran salto a la pantalla grande. Te amo mamá @despiertamama".

