Filtran fotos de la cantante Ninel Conde llena de moretones y raspones

Las redes sociales están encendidas con una fotos en las que se puede apreciar el rostro lleno de golpes de la cantante mexicana Ninel Conde, además, se afirma que estas marcas son evidencia de la violencia que ha sufrido por parte de su expareja, Giovanni Medina.

LEE TAMBIÉN: Anita Correa fue invitada por Karol G para su exclusivo video de 'Bichota'

Publicidad

Las fotografías fueron presentadas este viernes en el programa Venga la Alegría, donde indicaron que no pueden confirmar ni la fecha, lugar o motivo de las instantáneas.

En el programa aclararon que no saben mucho sobre las lesiones y si estas fotos podrían ser presentadas como pruebas en la demanda que Conde presentó contra Giovanni Medina por violencia intrafamiliar.

“No sabemos de qué fecha son, en qué momento Ninel pudo tener las heridas, pero no podemos confirmar a qué se deben. Yo conversé con Ninel y me dijo que en breve podrá darnos alguna versión”, añadieron.