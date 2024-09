¡Fina! Marelissa Him fue invitada a fiesta de Paris Hilton

¡Hay niveles! La presentadora Marelissa Him estuvo entre los invitados de la fiesta que brindó la modelo Paris Hilton en su mansión.

La panameña compartió una galería de fotos de la fiesta, y señaló que todo fue poder de la manifestación.

"Entre la 1era y la última foto hay un gap de 18 años, también una es real y la otra fue solo manifestación (Mare de 13 años esta muy feliz déjame). PS los carruseles ahora son más divertidos", manifestó Him.

LEE TAMBIÉN: 'Me dicen el Panzer' se proyectó en Juan Díaz

La celebrity que regresa con "The Simple Life" realizó una fiesta para compartir con creadores de contenido de todo el mundo y hablar de toda su experiencia.

"Esta mujer es un ícono de la cultura pop a nivel mundial, la he visto reinventarse como 700 veces y lo hace DE NUEVO, vuelve con The simple life, saca un nuevo álbum, hace una fiesta en su casa e invita a creadores de contenido de todo el mundo, artistas increíbles, su familia, amigos y se lo goza como si fuéramos conocidos de la vida entera. She’s a queen va con todo una vez más", añadió Him.