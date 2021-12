Foto de Vicente Fernández besando a una niña causa polémica

Toda una polémica ha generado la actriz Zoraida Gómez, conocida por su papel en la novela Rebelde, esto luego que publicara una foto junto a Vicente Fernández cuando tan sólo era una niña.

La ex integrante de RBD reveló que el cantante fue quien le dio su primer beso. Fue a través de sus historias de Instagram en donde la actriz Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez, que compartió con sus fans una imagen junto a Vicente Fernández.

En la fotografía, Don Chente aparecía dándole un beso en la boca a Zoraida Gómez cuando era tan sólo una niña. Y es que aunque muchos adultos acostumbran a besar a los menores de edad -lo cual es criticado, incluso por especialistas-, la imagen provocó controversia también por la forma en la que la ex actriz de la telenovela RBD la describió.

“Tú me diste mi primer beso, siempre acordaré de ti, gran artista y ser humano”, escribió Zoraida en la publicación.

Como era de esperarse, la foto causó polémica y ha sido retomada por algunos medios especializados en la fuente de espectáculos.

“Como que no es la manera más apropiada de rendir homenaje”; “No bueno!!!!"; "Para q compartir esa foto y ese comentario en este momento!"; "Ahora si se la voló! Jajajajaja quiere sus 5 min de fama!”; “Como hacer que una tragedia se trate de mi”; “Lo peor es como la mamá permitio eso yo jamas dejaria que un adulto bese a mis hijas por mas famoso que sea!!”; “Cuando yo tenía esa edad Vicente me quería subir a su caballo y no quise, que lastima que no tengo foto de eso porque hoy podría estar siendo protagonista como esta imprudente jajaja”; “Dime Que Buscas fama sin decirme que buscas fama. Innecesario”; “Asco de este señor aunque les duela era un macho”; "Que asco! Pero ese era Vicente, no se les olvide la agarrada de senos a las muchachas que visitaban su rancho”, se podían leer en los cientos de comentarios.

​Internautas asociaron la imagen con las publicadas a principios de año por al menos dos mujeres que acusaban a Vicente Fernández de “hacerles tocamientos indebidos”, de acuerdo con Infobae. Esto se sumó a las denuncias Lupita Castro, quien aseguró que el charro la había acosado y abusado sexualmente cuando tenía 17 años.