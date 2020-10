Franklyn Robinson afirma que Jesús era trans y prende las redes sociales

#ShowCri El presentador @frobinsonpty prende las redes sociales con este comentario en su estado de #WhatsApp y es duramente criticado. ¿Qué opinan ustedes? Chequea lo que puso.

Una publicación compartida de Diario Crítica (@criticapa) el

9 Oct, 2020 a las 6:29 PDT

Luego de todo eso y al ver los comentarios que estaba generando, Franklyn subió un video en el que dijo lo siguiente: "Dobles moralistas. Tengan cuidado con algunos cristianos, son mentirosos, embusteros y eso que están en la iglesia. Son más peligrosos que los mundanos y con estos se darán cuenta".

"Hoy me van a crucificar en Panamá. No sean estúpidos. Me pareció curioso y lo compartí, ustedes pueden hacer los que les da la gana. Pero miren cómo es la vida. Los cristianos que andan más cerca de Cristo, se están prestando para tergiversar la información. No crean que me afectan. Yo no escribí eso, compartí la imformación. No me arrepiento de haberlo compartido", recalcó.

"Lo que me molesta, es que en todos los grupos de WhatsApp de evangélicos está mi captura, como si lo hubiera escrito yo. Malintencionados, hipócritas, ustedes son personas malas, van para el infierno, todos ustedes los hijos de Cristo. Un hijo de Cristo no se pone a repetir información así. Me tienen sin cuidado", dijo sin miedo.