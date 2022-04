'Fui violada por mi papá a los 6 años", revela exfutbolista panameña

La conocida exfutbolista y ahora maquillista Lorena Herrera confesó a través de sus redes sociales, que fue abusada sexualmente por su propio papá, todo cuando ella tenía seis años de edad.

Herrera, de 22 años de edad, es muy popular en las redes sociales como Nancy Makeup y tiene muchos seguidores que la quieren mucho por su manera sincera de expresarse.

En un video de 7 minutos se armó de valor para revelar su verdad de un recuerdo que la afectó mucho, al punto que para hablarlo de esta manera consultó con su psicóloga y también su familia. "Las víctimas no debemos sentir pena... No al Abuso sexual infantil", dijo. La especialista le recalcó que no sintiera verguenza.

"Desde los 16 años buscaba la razón de por qué las depresiones, mis rupturas amorosas, de amistades, me afectaban tanto. Y es que yo tenía un recuerdo muy bloqueado en mi mente que hace poco desbloqueé. Cuando yo tenía la edad de 6 años fui abusada sexualmente por mi papá. Desde los 6 años hasta los 9 años, que mi familia se dio cuenta. Se tiene un estigma de que el niño abusado es aislado, callado, tímido, no va bien en la escuela, pero en mi caso fue todo lo contrario. Crecí como una niña totalmente normal. Entendía que la persona que me tenía que cuidar y proteger no lo estaba haciendo”, reveló.

Durante su testimonio manifestó que con esto busca hacer conciencia para que esto no siga pasando y las víctimas no se queden calladas. "Enseñarles que ningún hombre, ni un tío ni papá, las puede tocar, las puede bañar... crear un poco más de malicia en las madres, hermanas, tías. todos los que vean ese video”, dijo.

Lorena afirma que fue diagnosticada con ansiedad y depresión tras varios intentos de suicidios. En su momento no se preguntó por qué una joven talentosa y echada pa' lante como ella tendría que pensar en suicidio.

Ella explicó en su relato que vivía en San Miguelito y un día mataron a su hermano de dos tiros, uno en la frente y otro en el estómago. Debido a eso decidieron mudarse al área oeste.

Al ver todos los escándalosos casos que han pasado, hizo énfasis en que se debe quitar ese estigma de que un niño abusado es un niño que se porta mal, un niño llorón, que va mal en la escuela. "Yo fui víctima de abuso sexual desde los 6 años por la persona que me debió cuidar y crecí normal, tuve una adolescencia normal, salía, me gradué, de tercer año, de sexto año, de la Universidad. Soy maquillista, fui futbolista, tengo una vida social muy buena".

"No me quejo de mi vida, pero me sigo preguntando cómo habría sido mi vida si no hubiera pasado por eso. Quiere dejar el mensaje a los o las que se identifiquen con ella, decirles que sí se puede salir adelante, se puede seguir viviendo", menciona. Actualmente se encuentra en tratamiento con su psicóloga. Ella entiende que ahora de grande debe entender que esto no estaba bien y es la víctima.

“Pensé mucho en hacer este video, porque me daba pena., me daba vergüenza, pero mi psicóloga me dijo que no tenía por qué sentir pena, es más, soy un testimonio de que se puede seguir viviendo, se puede echar hacia adelante, ser una profesional. Descartar ese estigma de que las jóvenes que pasan por eso, terminan siendo prostitutas, drogadictas. Si a al menos una persona de mis seguidores, si este video hace conciencia en al menos una persona, me voy a sentir bien”, reiteró de manera valiente.

Respecto al hecho, tomó la decisión de emprender acciones legales por el caso, pero por el momento no dará mayores detalles