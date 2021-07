García sobre la ley que prohíbe filtros: ‘Yo me preocuparía criar hijos fuertes’

Luego que de que Noruega anunció que se prohíbe a los influencers utilizar filtro, muchas han sido las reacciones de algunos famosos, a nivel mundial e nacional, entre ellos está la expresentadora Bettina García, quien señala que antes de prohibir, es más importe: criar hijos fuertes.

Recordemos que hace unos días, este país aprobó una ley que prohíbe filtros y retoques en las fotos de las redes sociales, con el objetivo de luchar contra la publicidad engañosa y los estereotipos de la belleza en el mundo. En tal caso que lo hagan, deberán decirlo a través de la etiqueta, y de no hacerlo podrán enfrentarán castigos cada vez mayores y, en casos extremos, prisión.

Es por eso que la famosa tiene su punto de visto y comentó, antes de prohibir los filtros como padres el objetivo sería enseñarles a los hijos las cosas como son, que son importantes y únicos.

“Ayer me quedé pensado en la publicación de Noruega que va a prohibir en los filtros, antes de prohibir los filtros y otras cosas, yo me preocuparía criar hijos fuertes y con valores, que entienda que no todo lo que se ve, no es”, manifestó García en un video en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Que se quieren como son, que se respeten, que crean que son únicos, y que lo más importante es ser uno mismo, entonces de prohibir los filtros el que le dé la gana que lo haga y sea feliz. Por qué meterse con la felicidad de los demás, si a mí me hace feliz usar un filtro, por qué me lo van a prohibir, no estoy haciéndole daño a nadie”, sentenció.

Cabe señalar que, en Panamá, muchas famoso han promovido ser más naturales, a no crear todo lo que se ve en redes sociales, del amor propio y la autoestima.