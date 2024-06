Ghosts estrena su tercera temporada en exclusiva por Universal+

Universal+, el paquete de canales premium con miles de horas de contenido On-Demand de NBCUniversal, estrenará el próximo 12 de junio la tercera temporada de Ghosts.

La mansión del Siglo XVIII, convertida en el encantado y divertido Hotel Woodstone, está de regreso junto a los divertidos fantasmas que la habitan y dispuesta a abrir sus puertas, una vez más, para recibir a los primeros huéspedes en la nueva entrega de esta comedia fantasmagórica.

Con su mezcla única de humor y elementos sobrenaturales, Ghosts se ha convertido en un éxito rotundo en todo el mundo (en 2021 fue la sitcom más vista en Estados Unidos) y la tercera temporada promete superar las expectativas de los fanáticos, con la incorporación de nuevos personajes y cameos sorpresas.

Protagonizada por Rose McIver (Once Upon a Time, The Lovely Bones), Utkarsh Ambudkar (Pitch Perfect, Marry Me), Asher Grodman (Succession, House of Cards) la actriz chilena Sheila Carrasco (The Good Place), Brandon Scott Jones (The Good Place) Devan Long (Ambulance: Plan de huida) y muchas estrellas más.

Esta ficción es una adaptación de Joe Port (Portrait of Billie Joe, Average Joe: Portrait of the American Man) y Joe Wiseman (Me, Myself and I, New Girl), de la serie original de la BBC en Reino Unido, cuyos creadores (Mathew Baynton, Martha Howe-Douglas, Jim Howick, y Simon Farnaby) comandan la producción ejecutiva.

