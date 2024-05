Gilberto Santa Rosa no estaba en fiesta de narco en Ecuador

El salsero Gilberto Santa Rosa habló con los medios y aclaró que en estos momentos está en Boston, Estados Unidos, además, indicó que no tiene nada que ver con una fiesta de un narco en Ecuador.

Desde uno de los salones de un hotel en Boston, el intérprete de "Conteo Regresivo", desmintió los rumores de una supuesta detención por parte de las autoridades ecuatorianas durante un operativo en una finca.

“Yo no voy a Ecuador hace mucho tiempo, de hecho se viralizó una noticia falsa, totalmente falsa, yo no estaba ni cerca del Ecuador, mucho menos del lugar donde ocurrieron esos incidentes. Estuve toda la semana en la Florida (Miami) y antes de eso estuve mucho tiempo en México. Así que no estoy allá. Estoy en Boston esperando la ceremonia del doctorado Honoris Causa que estoy recibiendo”, dijo.

Santa Rosa llegó anoche a Boston desde Miami, donde estaba desde el pasado lunes.

Varias páginas de Ecuador dijeron que estab en la supuesta “narcofiesta”, justo al momento de la intervención policial donde fue detenido Jacobo Bucaram y el líder de “Las Aguilas”, conocido delincuente.

Ahora se ha dado a conocer que la persona que se presentó en el lugar era un imitador del salsero, sin embargo, este último tampoco está detenido.

