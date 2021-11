Gisela Tuñón cuenta los minutos para volver a correr

La expresentadora panameña Gisela Tuñón sigue mostrando sus avances, tras la cirugía de preservación de cadera.

De acuerdo con la comunicadora, cumple dos meses de haberse realizado el procedimiento médico, donde los estiramientos han sido de mucha ayuda en su recuperación.

Publicidad

“A 2 meses de mi #Cirugía de #PreservaciónDeCadera, los estiramientos son mis mejores aliados. Alivian las molestias y el dolor cuando aparecen y me ayudan a avanzar junto con las terapias”, expresó Tuñón.

Reiteró que sigue contando las horas y minutos para ponerse las zapatillas y regresar a lo que le gusta, correr.

PUEDES VER: Jorge López sobre Panamá: ‘Es un gran país, que me hizo crecer mucho’

“El próximo mes debo poder volver a las caminatas. Sigo contando los minutos para volver a correr. Sigo obediente con las indicaciones y procurando tener mucha paciencia (esa es la que más me cuesta), manifestó la triatleta.

Hace algunos días, la periodista contó que su médico le dio permiso para nadar, actividad, que según ella, le permite recuperar fuerza, velocidad y resistencia “algo es algo”, dijo.

La artroscopia de cadera es una cirugía en la que se realizan dos o tres pequeñas incisiones en la cadera para diagnosticar y tratar diversas afecciones utilizando cámaras de fibra óptica y pequeñas herramientas quirúrgicas.

"Tuve dolores desde los 30 años, me habían diagnosticado artrosis, luego supe que no la tengo, lo que tenía era un pinzamiento tipo CAM que cada vez me causaba más y más dolor, al punto de no dejarme dormir y tener que bajar al mínimo mis entrenamientos. Justamente eso fue lo que repararon", dijo.