Jorge López sobre Panamá: ‘Es un gran país, que me hizo crecer mucho’

El español Jorge López, exparticipante de “Calle 7”, guarda en su corazón un lugar muy especial para Panamá.

López, quien triunfa en la actuación en tierras mexicanas, compartió un rato con sus seguidores, en el juego de preguntas de la red social Instagram, donde habló de su carrera, de sus planes, y de sus raíces.

Publicidad

El famoso comentó que está feliz en México, lugar donde no piensa irse por el momento, y destacó que dentro de poco irá por su ciudadanía mexicana.

“No soy de México, aunque me vaya a nacionalizar dentro de poco, soy de España, pero vivo aquí porque mi carrera de actor me trajo aquí y estoy demasiado contento”, expresó López, quien dijo que el mejor trabajo que ha tenido es el actual.

PUEDES VER: Gisela Tuñón cuenta los minutos para volver a correr

Por otro lado, fue consultado sobre en cuántos países ha vivido, entre ellos Panamá, por el cual guarda un cariño especial.

“Panamá es un gran país, que me hizo crecer mucho y siempre lo voy a tener en mi corazón. El que más extraño es mi país, mi querida España, pues ahí tengo mi familia, mi país, mis amigos... es donde nací y donde no he podido ir últimamente, México, no porque estoy aquí”, manifestó el ex Calle 7.

En cuanto a su próximo proyecto dijo que será una telenovela.