Los amantes del rock en español, en Panam, todavía no salen del asombro, tras la repentina muerte del vocalista de “Son Miserables”, Horacio Valdés, quien falleció a causa de un infarto, la noche del miércoles.

Sin duda, el artista y abogado deja un legado invaluable, y es que sus letras y canciones marcaron la adolescencia de muchos en Panamá.

Muchos son los fanáticos, entre ellos famosos y cantantes locales, los que han mostrado su tristeza por la muerte del Valdés, y es por eso que su banda tomó su tiempo para agradecer las muestras de cariño que han recibido en las redes sociales.

“Estamos muy agradecidos por todas las muestras de cariño que hemos recibido en las redes, en la calle, personalmente. Gracias de todo corazón por quererle tanto. Ayer (viernes) tuvimos el sepelio para despedir a nuestro hermano”, señala el escrito de la cuenta de Instagram de “Son Miserables”.

La agrupación destacó que buscarán la manera de seguir el legado dejado Horacio e instaron a seguir escuchando sus canciones en todas las plataformas digitales. Además señalaron que se mantiene la puesta en escena de “Solo las estrellas bastarán”.Cabe destacar que los seguidores del músico se han dado cita en el Teatro Nacional, donde se habilitó el espacio, y se encuentra lleno de flores, fotografías del artista.

“Con tiempo pensaremos en otras formas de mantener vivo su legado, en Julio 2021 siguen los planes de la obra en Teatro Nacional que ojalá todos puedan ver, él estuvo involucrado hasta el último detalle y muy emocionado por poder usar sus canciones en esta plataforma. Hasta luego hermano, vuela alto. Gracias por tu talento y sensibilidad que tanto nos hace falta como país ahora mismo. Te recordaremos todos los días”, añadió la publicación.

Por otra parte, el guitarrista Javier Antelo recordó los 30 años vividos junto a Valdés y dijo que queda con el recuerdo de lo especial que fue su amigo.

“Mi hermano HV, no sabes cómo me duele escribir estas palabras. Y no quiero decir que es un adiós sino un hasta luego. Vivimos muchos momentos en estos 30 años, pero yo me quedo con uno muy especial, que es el ser coautor de una canción que llegó a los corazones de mucha gente, “Ganas de Verte” me siento muy orgulloso de eso. Te quiero “hermano” y sé que donde vas a estar nos vas a estar apoyando a seguir en la música.

A mis otros hermanos de @sonmiserables @binaco @nanoaleman y @umano , ojalá encontremos la manera de seguir haciendo música juntos! RIP my friend. Vuela alto @sololasestrellasbastaran”, expresó el guitarrista.