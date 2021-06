Grimaldo, feliz tras el estreno mundial de ‘Algo Azul’

La actriz panameña Elizabeth Grimaldo está que no cabe en el pellejo, pues el sábado estuvo en el estreno mundial de la película panameña “Algo Azul”, en Los Ángeles Latino International Film Festival 2021, en el TCL Chinese Theatres, Hollywood (Estados Unidos).

De acuerdo con Grimaldo, quien es la protagonista de la historia, el hecho de estar en Hollywood le trae mucha felicidad, y todavía no se lo puede creer.

Publicidad

“Mamá, papá estoy en Hollywood. La felicidad que siento en este momento no tiene nombre”, expresó Grimaldo en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Hoy por primera vez me vi en el cine, en el estreno internacional de mi primera película @algoazulfilm todavía no me lo creo”.

Grimaldo estuvo en la “Premiere” junto a parte del elenco de la cinta.

NO DEJES DE LEER: Ingrid De Ycaza cumplió su sueño

“No podemos esperar para estrenar la película en Latinoamérica”, publicó la cuenta de Instagram de la producción.

“Algo Azul” es una película panameña de Mariel García Spooner y fue rodada en varias localidades de la ciudad de Panamá durante el 2019, cuenta con una amplia participación femenina, tanto en el elenco como en producción.

En el tráiler de la cinta, se ve a la actriz Elizabeth Grimaldo, quien interpreta a Ana, correr de un lado a otro vestida de novia. Ana desea organizar la boda más rápida y perfecta del año, y para eso debe reunir todo antes de que sea descubierta por la dueña del vestido, Lucía (interpretada por Andrea Pérez Meana) o por la policía.