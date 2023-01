Guadalupe Castillero: ‘Las redes están llenas de fantasía’

La periodista Guadalupe Castillero compartió su primera publicación del año y aprovechó para mandar un mensaje sobre las redes sociales.

“Tengo insomnio, así es que aprovecho para ‘postear’ mi primera publicación random del nuevo año, porque le he perdido el encanto las RR.SS. Pero mi celular me está reclamando espacio y mirando estas fotos pensé que no se merecían quedar guardadas en el carrete. En estas mismas redes que están llenas de fantasía, pero le son muy útiles al marketing, precisamente porque se han convertido en la mayor plataforma de convergencia”, señaló en su cuenta de Instagram.

Enfatizó que a veces es un peligro mostrarse feliz, porque genera la negatividad de muchos.

“Es peligroso mostrarse feliz porque así cómo hay gente que aprecia tus vivencias, también despiertas sentimientos negativos y ahora resulta que mostrarte vulnerable es un problema, porque ahí están los innumerables jueces listos para desplegar sus juicios y opiniones sobre temas de los que saben o de los que creen que saben, escudados en que herir a otro por esta vía es libertad de expresión, finalmente me he preguntado si es un problema que trajeron las redes sociales, pero no, a esto se le llama sociedades 2.0 y han venido a ser una extensión de lo bueno y lo malo que hay en cada cual”.

Recordemos que, el lunes el comunicador Ricardo Jaramillo decidió cerrar sus redes sociales, luego de lo que se generó por abrir su corazón y contar cómo había marchado su 2022, un año cargado de oscuridad y problemas en su matrimonio.

