Lissette Jurado soltará todo lo que le haga daño

Luego del revuelo que causó tras soltar la bomba de que su esposo le había sido infiel y que no quiere hacerse cargo de su hija, Lissette Jurado, exparticipante de Calle 7, regresa para hacerse feliz.

Y es que, tras la publicación, que dejó a todos con la boca abierta al inicio del 2023, salió del silencio que guardaba para decir que no quiere nada en su vida que no la haga feliz. En dicha publicación, que ya borró, habló sobre la infidelidad y maltrato físico y verbal que le daba su esposo.

Por lo que ayer aprovechó el cumpleaños de su hija para dar algunas palabras y comentó que ahora toca ver por su hija.

“Vuelvo para hacerme feliz y quien quiera hacer lo contrario, lo soltaré, no quiero nada que se resista a hacerme o verme feliz, lo elijo al igual con todo lo que me gusta… Al final me toca ver por mí, por ti, ahora más que nuca, solo puedo decir no es cuando los demás quieran, sino cuando tú lo decides”, dijo Jurado.

“Así que a seguir haciendo lo que con tanta pasión he construido y si mamá está feliz, tu hija mía y de mi corazón, lo estarás más… Te amo, feliz cumpleaños”, añadió.

