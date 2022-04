Guardaespaldas de Depp declara; afirma que Amber es tóxica

Un día más en el juicio de los actores Amber Heard y Johnny Depp, pero en esta ocasión el que ha llamado más la atención es el seguridad del actor, Malcom Connolly, guardaespaldas personal del personaje de Jack Sparrow, que intervino a través de una videoconferencia.

En esta declaración del integrante del equipo de seguridad del actor, Connolly contó todo lo que vivió a lo largo del matrimonio entre Johnny Depp y Amber Heard, aportando incluso material gráfico que respaldan sus palabras.

El agente dijo que Johnny Depp aseguró que el actor "no era feliz" en su matrimonio con Amber Heard. Además, Malcom Connolly declaró que Heard era amable al principio, pero conforme pasaba el tiempo, su actitud cambió completamente: "Amber empezó a cambiar. Se volvió luchadora, exigente... podía volverse fría en un abrir y cerrar de ojos", explicó.

“Most of these marks were happening on the left hand side of his face... fat lip, bruises to his eye...” witness Malcolm Connolly testifying Amber Heard attacked Johnny Depp on their honeymoon trip. pic.twitter.com/DgBVHJzkHW