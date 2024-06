¿Guat? Afirman que Cazzu está embarazada otra vez y es de Nodal

Tras un mes de sufrir un queme y después de que Ángela Aguilar presumiera que se tatuó las iniciales de Nodal, se filtró el rumor de que Cazzu estaría otra vez embarazada.

El repentino rompimiento de Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) y Christian Nodal sigue siendo tema de polemica, esto porque los cantantes recientemente se convirtieron en padres de la pequeña Inti.

A pesar de esto, el mexicano y la argentina decidieron tomar caminos diferentes por razones que hasta el momento son desconocidas, pero que muchos atribuyen a un quema tras ser dejada por Ángela Aguilar, la actual pareja de Christian Nodal.

Muchas personas aseguran que la culpable de su separación fue Ángela Aguilar, quien ha sido señalada de ser la tercera en discordia, aunque esto ya fue desmentido por la pareja del regional mexicano, asegurando que su romance lo retomaron una vez que Nodal se separó de Cazzu.

Después de que Ángela Aguilar presumiera que se tatuó las iniciales de Christian Nodal, ha trascendido que Cazzu está embarazada otra vez del intérprete de “Botella Tras Botella”, “Adiós Amor”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Vivo En El 6” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras.

Por ahora no existe indicio alguno de que la trapera esté embarazada una vez más. Sobre todo, después de que la cantante argentina subiera un video mientras estaba en una fiesta bebiendo alcohol, cosa que no podría haber hecho si estuviera embarazada.

También se especuló que Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían casado en Roma, algo que la hija de Pepe Aguilar aseguró que no era cierto.e

En entrevista exclusiva con “Quién”, Ángela Aguilar negó haberse casado con el cantautor , así como estar embarazada. “No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”.

