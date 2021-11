Ha tenido un año difícil, pero para él ‘las excusas no existen’

Jav Jurado hizo un resumen de lo que ha pasado en su carrera desde el estreno de “Lento”, canción junto a Piwaiti, hasta las altas y bajas que ha tenido en su vida personal, afirmando que a veces pasamos por momentos difíciles, pero los mismos nos enseñan más.

Recordó que la idea de “Mal vicio” nació en Colombia, grabó la referencia a la 1 de la madrugada, y ese mismo día que la grabó, a las 4:30 de la madrugada, le dieron la noticia que su tía había fallecido a causa del COVID-19. “Pasaron muchas cosas por mi cabeza. No podía dormir, pero estaba seguro que mi tía siempre quiso que luchara por mis sueños y eso me dio más fuerzas para seguir”, detalló el artista.

Dos meses después terminó la canción y la mandó a mezclar y masterizar, sin saber que algo pasaba en su cuerpo, le estaba comenzando la parálisis facial. “Al día siguiente comencé terapia... fueron casi dos o tres meses hasta que me recuperé... no les niego, fue frustrante, muchas cosas cambiaron, pero siempre para mejor, la vida me había dado una prueba más”, manifestó Jav.

La parálisis facial no iba a frenar los planes de Jav, quien tras su proceso de recuperación se preparaba para grabar el video de “Mal vicio”, y así lo hizo, con un 50% de recuperación, y fue un trabajo arduo, tanto para grabar el video como para editarlo, evitaron que se viera rastros de la parálisis. “Nos divertimos en todo momento... y, a pesar de que estaba pasando por un momento difícil, le doy gracias a Dios y a todas las personas que me acompañaron en todo momento y me dieron las fuerzas, una de las mejores experiencias hasta ahora... No importa qué tan fuerte sea la tormenta, cuando amas lo que haces, nada es imposible”, confiesa el intérprete.

“Disculpen el spam, pero fue un año difícil, pero también lleno de muchas oportunidades y muchísimo, muchísimo aprendizaje y entendí, una vez más, las excusas no existen... todo lo que te propongas lo vas a lograr, pídele a Dios y las cosas simplemente se darán”, afirmó.

Jurado se prepara para nuevos retos en su carrera y está ansioso por estrenar todo el material nuevo que tiene para sus seguidores.