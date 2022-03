Habla de las etapas donde más ha sufrido 'Bullying'

La periodista y expresentadora Gisela Tuñón confesó tres de las etapas de su vida donde más recibió “Bullying”. Las declaraciones de Tuñón se dan luego de la reacción del actor Will Smith (el bofetón), en la gala de los Premios Óscar, tras el chiste de mal gusto que le hizo el humorista Cris Rock a su esposa (Jada Smith).

“Dicen que no sé lo que se siente el bullying y no sé de lo que hablo... Estas son tres etapas de mi vida donde más bullying he recibido; de niña, por mi gordura en el colegio; ya de adulta, como profesional, por no tener la delgadez deseada para el personaje que interpretaba -lo he contado ya muchas veces- llamaban y escribían al canal pidiendo que me sacaran por gorda, ahora el bullying era a nivel nacional y hasta interno en mi lugar de trabajo", comentó la comunicadora junto a una fotografía de ella.

Contó uno de los momentos que más sufrió "bullying" recientemente fue cuando se cortó el cabello, le dijeron que era lesbiana.

"Más recientemente, por mi corte de cabello, desde acavangada, lesbiana, con cáncer y todo lo que sus dedos han sido capaces de escribir y sus bocas de decir... bullying una vez más y, siendo figura pública, se magnifica por la cantidad de personas que tienen acceso a nuestras redes de manera directa", dijo.

En cuanto, al tema de Will Smith comentó que lo entiende perfectamente, pero destacó que no está de acuerdo con la violencia

“Puedo comprender PERFECTAMENTE lo que ha de haber sentido (proporciones guardadas) Will Smith y su esposa y aún así NO estoy de acuerdo con su reacción. Jamás me han visto ni me verán golpeando a nadie, es que ni siquiera respondiendo provocaciones de ‘colegas’ porque REALMENTE creo que existen formas de resolver las cosas que no involucran violencia”, expresó.

Añadió: “P.D.: Si yo hubiera sido Will, me levanto, me retiro del sitio y les digo que me envíen el Oscar por DHL si quieren, porque no interesa participar en su evento que permite ofensas por doquier”.

