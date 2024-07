Hija de Yankee pide una intervención en Venezuela. "Son prisioneros"

Jesaaelys Ayala, hija del famoso artista de música urbana Daddy Yankee, fue una de las que expresó también su cabreo por la situación que se dio en Venezuela con Nicolás Maduro.

Ya son varias las personalidades alrededor del mundo las que se han pronunciado a la polémica que estalló a raíz de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Los comicios, denunciados de fraude, dejaron a Nicolás Maduro asumiendo un tercer mandato, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Jesaaelys comenzó disculpándose por no ser experta en el tema, pero no ocultó su frustración. Ella tenía la esperanza de ver un cambio en Venezuela, una esperanza que se desvaneció.

“Perdónenme porque no soy la persona que más sabe del tema, soy la persona que quizás sabe menos de esto, pero quiero expresar mi frustración porque es que, de verdad, yo me acosté pensando que Venezuela iba a tener un cambio y me levanto para ver solamente que este tipo (Maduro), se había autoproclamado presidente”, inició diciendo.

Jesaaelys comparó la vida de muchos venezolanos con la de prisioneros, afirmando que están viviendo una situación que no eligieron ni desean. “Están atrapados, son marionetas de un estúpido, un inútil, un bueno para nada”.

También dijo esto: “Si tú no estás dejando votar a la gente te estás autoproclamando. Si tú tienes a la gente amenazada con pistola, que no puede votar porque su vida va a estar en riesgo... ¿Qué estamos haciendo?, ¡qué trato más inhumano para las personas de Venezuela!”, exclamó.

Molesta por el asunto, preguntó constantemente ahora qué pasará porque “claramente los votos eran ilegales, es un robo, qué se hace, quién interviene porque lo necesitan ya, para hoy”.

“No puedo creer que los venezolanos que están fuera de su país no puedan ir a visitar a sus familiares, no puedan mudarse porque quieren vivir en su país, pero no pueden”, recalcó.

La joven finalizó su mensaje haciendo un llamado urgente a intervenir en la situación actual de Venezuela, destacando su intolerancia ante la injusticia.

