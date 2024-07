Hijo de Madonna se independizó y ahora busca comida en la basura

David Banda, hijo adoptivo de Madonna, se ha independizado, sin embargo, según ha contado él mismo en una entrevista para The Sun, la está pasando muy mal.

El joven cuenta que vive en un apartamento en el Bronx, en Nueva York, pero que tiene serias dificultades para asumir sus gastos.

Para subsistir, Banda da clases de guitarra. "Me encanta. No estoy solo, tengo a mi novia. Pero me encanta".

El famoso no tendría por qué estar pasando apuros económicos, teniendo en cuenta que según The Sun la fortuna de su madre asciende a 650 millones de libras. Sin embargo él asegura que encuentra "maravilloso" el hecho de "vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura".

La artista adoptó a David en el orfanato Home of Hope de Malawi en 2006, cuando él tenía 13 meses de vida.

