Hugo dice que su hija no recibió auxilio y culpa al Ifarhu de todo

El presentador Hugo Famanía indicó esta mañana que su hija Ángela no fue beneficiada con los auxilios económicos, todo luego que ayer circulara por varias redes que recibió una ayuda de $97 mil dólares.

"Se los digo así tajantemente, mi hija no ha sido beneficiada, no ha recibido un solo centavo de esos auxilios económicos y aparece en esta lista por mera negligencia del Ifarhu", afirmó.

Famanía afirma que el Ifarhu es el culpable de todo por no actualizar sus datos y embarrar a personas que no tienen que ver en el caso.

"Berta Burgos (esposa de Famanía), inicia trámite con una petición del 13 de octubre a Bernardo Meneses solicitando beca parcial o préstamos a beneficiso. En noviembre de 2021 sin haber recibido nada, fueron pagados por nosotros matrícula, estudios y estadía en España. El 12 de abril de 2022 se le da el visto bueno, salió aprobado en Contraloría. Nuestros fondos no daban, por tales razones decidimos apoyarla. Para nosotros se estaba firmando un préstamo, porque era lo que habíamos pedido", dijo.

Detalla que en junio 14, antes de 2022 y de que estallara el tema de los auxilio, su hija renunció, aunque todo el procesos ya había sido aprobado por Contraloría. Detalla que lo hizo porque no había logrado las notas que se había comprometido. En este punto incluye que volvió de España y tiene los datos del pasaporte.

"Cuando se da el trámite que renuncia a la universidad, vuelve, nos enteramos que el Ifarhu había enviado el dinero y antes de este escándalo, Berta hace el trámite para devolver el dinero", detalla.

En su intervención, también compartió detalles de correos en el que se aclara que contactó con la universidad de España, para que se conociera del caso. En ese momento, ese centro de estudios le dijo que todo debía tratarse con el Ifarhu y no con ellos.

"La solicitud fue de préstamos y no de auxilio. Como todo lo que ella firmó decía que era corresponsable, nosostros pensamos que estaba firmando un préstamo. Cuando surge todo le pregunto a Berta si era préstamo o auxilio y me enteró que es lo último. Enviaron un pago y Ángela no estaba en la universidad. La negligencia del Ifarhu es que nunca cobraron ese dinero o está equivocado. Mi hija no fue beneficiada", puntualizó.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio