Hulk Hogan se convierte al cristianismo y se bautiza en la iglesia

El famoso Hulk Hogan y leyenda de la lucha libre ha anunciado un paso significativo en su viaje espiritual y decidió bautizarse en la Iglesia Bautista Indian Rocks en Florida, dando a entender su conversión para darle estrellones al maligno.

El luchador estadounidense compartió la noticia en las redes sociales, revelando que la ceremonia implicó una inmersión especial en la iglesia.

Acompañado de su esposa, Sky Daily Hogan, el ícono de la lucha libre se sumergió por completo en una gran masa de agua, capturando el momento en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Ambos vestidos de blanco, con Hogan luciendo su característico pañuelo y un collar con una cruz de plata, la pareja sonrió mientras abrazaban este ritual simbólico.

Hogan declaró el día como "el día más grande de mi vida", expresando su compromiso de entregarse y dedicar su vida a Jesucristo. Concluyó su sincero mensaje con un poderoso sentimiento: "Sin preocupaciones, sin odio, sin juicio... sólo amor".

Este movimientoA la fe se produce cuando Hogan, que ahora tiene 70 años, cambia su enfoque hacia algo que había predicado durante mucho tiempo a sus fanáticos: la religión.

A lo largo de su ilustre carrera pública, Hogan ha sido una estrella de la lucha libre, un ícono del cine, miembro del Salón de la Fama de la WWE y enfrentó un breve período de controversia en la década de 2010.

"Dios está haciendo cosas maravillosas en Indian Rocks", señaló la iglesia en su cuenta de Instagram, reconociendo el bautismo de Hogan. Esta no es la primera vez que Hogan habla públicamente sobre su fe cristiana.

En abril, compartió en su cuenta de redes sociales: "Acepté a Cristo como mi salvador a los 14 años, y el entrenamiento, las oraciones y las vitaminas me mantuvieron en el juego. Pero ahora que soy uno con Dios, el tema principal del evento de entrega, servicio y amor me convierte en el verdadero evento principal que puede derrotar a cualquier gigante de cualquier tamaño a través del poder de mi Señor y Salvador y así lo es, incluso ahora hermano, ¡AMÉN!"

Total surrender and dedication to Jesus is the greatest day of my life. No worries, no hate, no judgment… only love! pic.twitter.com/gB43hTcLU6