Ingrid De Ycaza: ‘No sería capaz de salir a destruir a nadie’

La cantante Ingrid De Ycaza salió a defenderse tras las palabras dichas por su excompañera de trabajo, Mónica “Lola” Díaz, tras el reencuentro de los presentadores del programa “Suelta el Wichi”.

Recordemos que, Lola dijo que De Ycaza era la causante de que los miembros de este “show” se separaran; aseguró que ella era la causante de muchos problemas a lo interno. Además, señaló que su modo de actuar era acercarse a sus compañeros cuando estaban pasando por algún mal momento y hacerles creer que era su amiga.

La artista decidió dar la cara y aseguró que ella sería incapaz de hacerle daño a otra persona.

“Ante estas situaciones siempre he elegido callar, ignorar y de manera saludable no sentarme a ver o escuchar nada que no me aporte, pero ya es suficiente. Este reencuentro me recordó que la paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces. Soy una mujer que afortunadamente a sus 42 años sabe exactamente lo que NO quiere ser y seguiré manteniéndome como la hija, la hermana, la madre, la esposa y la AMIGA que soy de quienes sí me conocen, han vivido conmigo y no me buscan solamente cuando me necesitan”, dijo.

Añadió: “¿Qué tiene que ver eso con el Wichi? Que, aunque todos los que salimos en esta imagen (y los que no salen en ella) no somos iguales, ni parecidos, cada uno de nosotros somos los seres humanos que hemos ELEGIDO ser. Yo no soy la misma de hace 4 años, pero ni antes, ni ahora sería capaz de salir a destruir, amedrentar, atacar ni infravalorar a NADIE y menos con el objetivo de hacer daño. A mí me educaron mejor que eso”.

Por último, agradeció a Hugo Stocker por permitirle la oportunidad de sanar a Jacky y a ella.

