¡Insensible! Paris Hilton es criticada por ir a Hawáii de paseo

La empresaria Paris Hilton es la burla y se ha llevado un gran cantidad de críticas, esto por irse de vacaciones Hawái, especialmente Maui y Lahaina, la cual quedó reducida a cenizas.

Hasta el momento, Maui suma casi cien muertos y más de mil personas desaparecidas en lo que es considerado el incendio más devastador en Estados Unidos en más de un siglo.

Mientras que la población reúne sus esfuerzos para enviar ayuda a la zona afectada, a la que se suman famosos como Jason Momoa, originario de Honolulu, otros famosos como Paris Hilton se quedan al margen de la tragedia que no tiene precedentes.

La heredera del imperio hotelero, junto con su esposo Carter y su hijo Phoenix, fueron vistos en la playa de Maui hace unos días.

La familia llegó a la isla el martes pasado y fue captada por paparazzis no muy lejos de la zona más afectada, lo que provocó una enorme cantidad de críticas ante su falta de empatía.

Paris Hilton is seen in Hawaii. pic.twitter.com/tqwHLHtngi