Instagram escogió a Elisama para promover su campaña 'Somos Límites'

La cantante Elisama pasa por el mejor momento de su vida, esto al ser escogida para la campaña de Instagram y Universal Música "Somos Limitless", que reunió a grandes artistas para celebrar el Mes de la Herencia Hispana En Estados Unidos.

"Panamá está en Nueva York, y yo tengo a todas las gringas perreando en español, .soy el orgullo de papi y mami, ya tengo el speach pa' cuando gane el Grammy, aquí hay de to', tengo de to', tú sólo pide y se consigue, la rumba buena, mucho sabor, no te duermas que esto sigue...", dice la artista en el frangmento que grabó.

La famosa compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías del proceso de maquillaje para participar en la campaña, además, en un video canta a capela, invitando a todos a crear sus propios challengue con su remix.

Guaynaa, Its Mariah Baby, Adriel Favela, Esteman, Sky y Melania Luisa Marte acompañan a Elisama en la importante campaña, que se enfoca en demostrar el poder de los latinos en los Estados Unidos.

Del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre se celebra el Mes de la Herencia Hispana, una celebración muy importante para muchas comunidades latinas en tierras estadounidenes y que cautiva por la gran cantidad de culturas que reúne.

Elisama había estado apagada de los medios desde hace un tiempo, sin embargo, se mantiene pegada en Estados Unidos con sus últimos sencillos.