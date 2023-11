La influencer Marliere Sealy dio a conocer que la plataforma de Instagram la censuró, pues como muchos saben ella se ha mantenido todos los días en la calle luchando contra el contrato ley minero, y piensa que se debe a eso.

La exreina del Carnaval señaló que ni eso la callará, pues seguirá luchando por Panamá.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Le da orgullo y honor decir: ‘soy panameña’

"Bueno. Tocará no subir nada de Insta... Me bloquearon los lives, me bloquearon de los buscadores (personas que no me siguen no pueden encontrarme). Todo esto pasó por subir contenido sobre las protestas, saludos", dijo la famosa en X (antiguo Twitter).

Sealy junto Elmis Castillo, Rake Martínez y Robinho se han mantenido todos los días en las calles.

Contenido Premium: 0