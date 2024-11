Italy acusa a César Anel de amenazarla. Él dice que eso es falso

Italy Mora, Señorita Panamá 2024, dijo que él que la está amenazando es César Anel Rodríguez, esto tras varias publicaciones en las que daba a entender que alguien la estaba atacando.

“No insinué, me amenaza César A. Rodríguez”, dijo anoche. Ella había lanzado previamente la denuncia, pero sin dejar claro quién era el responsable de este revulú.

“No tengo miedo, no me mandes mensajes y voy a llevar tus amenazas al Ministerio Público. Dejo constancia de que cualquiera cosa que me pase tú serás el responsable”, fue lo que desató las especulaciones.

Al ver que la bola corría, decidió aclarar todo y acusar al famoso.

“Buenas noches. Gracias por el eco justo. Primero: No insinué, me amenaza César A. Rodríguez”, indica.

Y recalcó: “No he recibido ni mis premios y mucho menos los miles de dólares entregados a ese Sr.”

Con esto hace referencia a los 100 mil dólares que asegura le dio a César Anel y que él ha negado, además, ha dicho que ella no tiene ese patrimonio.

Horas después de esas afirmaciones, César Anel salió a defenderse y desmetir todo.

"Quienes me conocen saben que no soy una persona de amenazas o violentar. Desmiento categóricamente cualquier sugerencia que busque señalarme y confundir a la opinión pública. Invito a quien tenga algo diferente que decir que lo haga en las instancias pertinentes", dijo.

"Reitero que no pretento ser parte del juego de terceras persoans acostumbradas a debatir la vida de los demás en las redes sociales y lamento que insistan en mantener la expectativa y zozobra del país de manera innecesaria", puntualizó.

