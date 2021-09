Jacky confiesa que la segunda dosis le pegó duro y no aguanta el brazo

La expresentadora Jacky Guzmán celebró en sus redes que se aplicó la segunda dosis contra el Covid19, pero horas después afirmó que no aguanta el dolor tras aplicarse la segunda dosis.

"Soy una mujer oficialmente vacunada, ya tengo mis dos vacunas", dijo la famosa, reafirmando que la organización está muy bien.

Además, posteriormente exhortó a todos para que se cuiden y no dejar de vacunarse, pues así estarán más seguros en caso de que se contagien.

Pero como todo no siempre sale bien, luego se molestó y afirmó que la estaba pasando muy mal por el fuerte dolor que le estaba dando en el brazo.

"Ya decía yo que era que era chucu, chucu, no me había dado nada con la vacuna. La primera dosis literal ni la sentí, no pasó nada por este cuerpo, pero con la segunda el brazo siento que se me va ha caer con el dolor", contó.

A pesar del malestar, confiesa que la genete debe dejar el miedo, pues ahorita la cosa está muy fea para andar sin niguna dosis puesta.