Chamaco y Daluna parquean fino en Bocas del Toro; la gente piensa que andan

El cantante Chamaco tiene las redes activadas, pero no por alguna canción que haya publicaco recientemente, todo se debe a que se encontró el fin de semana con la famosa Daluna y de una la gente comenzó a especular con alguna relación entre ambos.

Aunque la gran mayoría sabe que Frieda Kraemer, nombre de pila de Daluna tiene pareja, desde hace un tiempo no se le ha visto con este chico y por ahí salen las especulaciones que puede estar saliendo con alguien más.

Chamaco publicó varios videos y fotos en sus redes de su visita a Bocas del Toro, sin embargo, las personas en redes no le metieron mente a lo musical, pues se concentraron en que andaba pasendo muy feliz con la exguerrera.

"Ey, vivo Chamaco, cuaidado te dicen mecha corta como K4G", "Chuzo, el man ta picando con la negra bombaza como dice Shebelut", "El man ta coronando fino, la pareja no se ve mal", "Ese man ta bien, dale pa' lante Chamaco", "Esta pareja me gusta, eso de música no me lo creo", eran parte de las ocurrencias que la gente comenzó a decir.

Por estos comentarios y relajo en redes, ambos lo han tomado de broma sin prestarle mucha atención.