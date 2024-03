Jacky dice que en la maternidad ‘no todo es lindo’

La influencer Jacky Guzmán sigue compartiendo cómo va su maternidad y sus días con London, su segundo hijo.

La famosa dijo que su hijo ha llegado para cambiar sus días, pues ya su London tiene rutinas por lo que su casa se ha vuelto un caos, hasta Luccia y Zeus están sufriendo.

“London ya tenía básicamente los horarios en los que se levantaba en madrugada y demás… Todo se fue a la porra, no sé qué pasó, pero ahora se toma las cuatro onzas que se está tomando, muy intermitente y a chorritos, no se está parando a las horas que son de madrugada, se está parando cada media hora, si no duermo, no hay rutina, la rutina se fue al carajo”, manifestó Guzmán.

Añadió: “La maternidad no es siempre nice, no siempre es lindo… Siempre posteamos lo lindo y hoy posteo para decir: no, no todo es lindo”.

