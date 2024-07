Jacky Guzmán no quiere más hijos, va por su marcación abdominal

Jacky Guzmán compartió mediante un "live" en Instagram con sus seguidores y, aunque pensó que las preguntas serían diferentes después de darse a conocer quién es el padre de su hijo London, fueron más de lo mismo, pero les compartió que su fábrica de hacer bebés está cerrada, aunque no está operada.

La mamá de Luccia y London expresó que así como en su momento mataba por tener otro bebé y que fuese varón, así mosmo lo dice ahora que ya no tendrá más bebés, y ahora se mentaliza para volver al quirófano a realizarse su marcación abdominal, procedimiento quirúrgico que London se llevó, y las tendrá de vuelta operándose.

Destacó que operarse, ahora que tiene dos hijos, le da temor, pero confía en su doctor, el cual ha estado con ella desde hace muchos años y confía en él a ciegas, y más en esta cirugía que es dolorosa, pero se mentaliza en que se verá divina en vestido de baño. "¿La marcación abdominal duele? sí, para mi de mis cirugías es la que más me dolió, el postoperatorio es horrible, pero cada vez que me duele pienso: 'me voy a ver linda en vestido de baño... me voy a ver con una marcación espectacular' y se me pasa", reveló Jackyta a sus seguidores.

Los internautas presentes en el "live" le preguntaban a Jacky si mostrará la cara de London, ahora que se sabe quién es el papá, pero ya lo dejó claro que mantendrá la identidad de su hijo fuera de las redes sociales, una decisión que tomó al igual que Dímelo Flow.

