Jacky también se metió biopolímeros; sufrió mucho y tiene secuelas

La conocida expresentadora Jacky Guzmán le confesó a Franklyn Robinson que sufrió el mismo problema que la tipiquera Sandra Sandoval tras inyectarse biopolímeros

Como recordarán, Sandra se sometió a un procedimiento quirúrgico para retirar los biopolímeros que le inyectaron hace 19 años para engrosar sus pantorrillas, debido al daño que le causaron en los músculos y huesos; ella se fue hasta Colombia a operar.

"Me habían inyectado biopolímeros en los glúteos, ya no podía estar má de 20 minutos sentada, no podía viajar en carro, luego emigró a la espalda, a mis piernas, un sinnúmero de cosas que la gente no sabe. Jamás pensé que siendo esta persona me quería haría algo así", dio Jacky. Su padre fue la que le inyectó este material.

Recalca: "Se hizo un momento en que se podía hacer algo, aparte había deformidades. Aún debo someterme a una segunda cirugía".

Esto era un secreto a voces que se decía desde hace rato, sin embargo, ella no le confesó a nadie nada de eso hasta ahora. Se le había preguntado hace unos años por este tema, pero en ese entonces no dio una respuesta.

La razón por la que no quiso hablar del tema, era por el hecho que su papá y tampoco quería recomendar el tratamiento con alguien le había hecho mucho daño. "Me lo puso un doctor que al verme por muchos años y siendo la persona que me lo engendró debió decirme que había efectos secundarios. Como siempre fue mejor y no decirme nada, todo esto hasta que llegó una persona a mi vida y me dijo que debía hacer algo", contó.

Además de hablar de lo sucedido con esta operación, también dijo que se considera una persona ingenua y no es de ver mucho de tener malicia en estos momentos.

La famosa asegura que en estos instantes puede contar a sus amistades con la mano y de hacerlo llegarían a seis.

Jacky recordó a su madre fallecida, una persona que le inculcó mucho para que fuera la mujer que es en la actualidad.

Para finalizar, dijo que cerró el negocio de comida que tenía, pero lo volverá a abrir. Sobre sus clientes, los perdió en la pandemi y le fue mal, aunque en el amor sigue con un chico con el que viaja mucho.