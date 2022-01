Más de 1,750 personas registradas en el Panama Jazz Festival

El Panamá Jazz Festival, en su décima novena edición, se ha convertido en una atracción cultural, muestra de ello es el registro de más de 1,750 personas en los eventos presenciales y virtuales, logrando superar en su tercer día con más de 4,000 vistas; cada evento es visto por un promedio de 150 personas al día y el total de participantes presenciales diarios en todos los eventos es aproximadamente de 2,000 personas.

“Qué emocionado me siento, la juventud se toma el Festival, la música es vida, nos une y nos humaniza. Los invito a todos a que no se pierdan todo lo que está pasando en el Festival, sigan los conciertos, clínicas, Simposio de Musicoterapia, está pendiente a las redes sociales del Festival. Me siento más cerca que nunca”, compartió el Maestro Danilo Pérez a través de sus redes sociales reiterando la invitación a todo el país a que disfruten del festival de Panamá hasta hoy 14 de enero del presente año.

Ayer se dio la presentación, de manera gratuita, en La Plaza de Ciudad del Saber, del pianista panameño Carlos Campos junto a Fundación Danilo Pérez.

Además se dieron los conciertos gratuitos en Plaza V Centenario con la presentación de una de las comunidades musicales más diversas del mundo, New York Jazz Academy, seguidamente Juanita Acosta Trío con Gilberto Campos & Hever Montero.

En el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber se presentó el Grupo Internacional, dirigido por Patricia Zárate Pérez, Global Jazz Womxn, conformado por la pianista Camila Cortina (Cuba), la bajista Ciara Moser (Irlanda) y la baterista Francesca Remigi (Italia).

Cerrando el día estuvo Aga Derlak Trío con Chale Icaza & Francisco Chen en la Plaza V Centenario.