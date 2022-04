Jada dice que Will se pasó y ella no necesitaba que la defendiera

Tras el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock durante la gala de los Premios Óscar 2022 en defensa de su esposa, la pareja se convirtió en el tema más hablado del mundo del cine y se encuentra en el centro de varias polémicas.

Entre una de las primeras, según el medio US Weekly, Jada ha decidido hablar. “No soy una de esas mujeres que necesita protección. El no necesitaba hacer lo que hizo, no necesito protección. No soy una mujer tímida, soy una mujer fuerte, una mujer obstinada que puede pelear sus propias batallas, pero estaré a su lado”.

Asimismo, se dio a conocer la noticia de que Will ingresó por voluntad propia a una clínica de rehabilitación, una fuente de Hollywood informó a ‘The Sun’ que el actor de 53 años, se internó para comenzar a “recibir ayuda para lidiar con el estrés” después de su polémica en los premios.

"Will Smith está muy afectado por lo sucedido. Va a recibir ayuda en esta clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés y la ansiedad generadas por los Oscars 2022", dijo el medio. “Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada", recalcó.

El examante de Jada quiere plata y negocia para lanzar un libro del queme

August Alsina, cantante estadounidense que mantuvo una relación extramarital con Jada Pinkett Smith, podría escribir un libro sobre el amorío que sostuvo con la actriz y los detalles de esta etapa de su vida.

De acuerdo con un informante anónimo que habló con el diario The Sun, el músico de 29 años recibiría una fuerte suma de dinero para hablar sobre su amorío con la esposa de Will Smith.

“Se está preparando para firmar un contrato por un libro de mucho dinero que detallará sus relaciones románticas con Jada”, señaló la fuente.

La relación entre Will Smith y Jada Pinkett Smith sufrió una crisis en 2016, cuando su matrimonio no era estable y se especuló sobre una posible separación definitiva.

En aquel entonces, la actriz, quien mantiene un matrimonio abierto con el protagonista de King Richard, fue vinculada románticamente con varios artistas, aunque ninguno de sus supuestos amoríos se pudieron comprobar.

Sin embargo, fue hasta 2020 cuando Jada Pinkett Smith reveló haber tenido una relación extramarital con August Alsina mientras su matrimonio con Will Smith se encontraba pasando por un mal momento.

“Alsina siempre ha dicho que Will le dio permiso para estar con Jada, algo que ambos han negado públicamente. Él detallará sobre su tiempo con Jada y cómo pasó el tiempo viviendo en casas de Will mientras éste se encontraba filmando”, reveló el anónimo The Sun.

