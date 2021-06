Jada Pinkett es criticada por promover técnicas de rejuvenecimiento vaginal

Una publicación compartida de Jada Pinkett Smith (@jadpinkettsmith)

"Hay que acabar con ese tabú y preocuparse por "honrar y elogiar la vagina", dijo Pinkett Smith durante el programa.

Sin embargo, lo que ha causado más controversia, es que esta una práctica no recomendada por los expertos en ginecología. En 2019 tuvieron que alertar sobre los peligros de la vaporización después de que una mujer canadiense de 62 años se quemase practicando una. Según publicó Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, se sometió a este tratamiento porque sufría prolapso vaginal (descenso de la vagina) y quería evitar tener que operarse.

Para ello se sentó durante 20 minutos en agua hirviendo durante dos días consecutivos. Acabó teniendo que ir a urgencias con quemaduras de segundo grado.

"Echar vapor a la vagina puede afectar al sano equilibrio de bacterias y niveles de PH y causar irritación, infecciones (como vaginosis bacteriana o candidiasis) e inflamación. También podría quemar la delicada piel alrededor de la vagina (y la vulva)", aseguró entonces la doctora Vanessa Mackay, portavoz del Real Colegio de Ginecólogos y Obstetras en Reino Unido, a la BBC.

La ginecóloga Jen Gunter, autora del libro La Biblia de la vagina, asegura que la idea de que el vapor puede limpiar su sistema reproductivo es "físicamente imposible": "El vapor no puede atravesar el cuello uterino y llegar al útero".

"Además si se introduce aire junto con vapor", continúa Gunter, "se podría favorecer el crecimiento de bacterias peligrosas". Ese crecimiento excesivo de bacterias puede provocar infección por hongos o vaginosis bacteriana, una afección que hace que la vagina sienta picazón, huela a pescado y desarrolle un flujo vaginal delgado, gris, blanco o verde.

En realidad, según Gunter, no es necesario limpiar la vagina. Es autolimpiante, lo que significa que puede regularse a sí misma sin ningún producto especial, apunta Business Insider.

"La vagina contiene buenas bacterias, que están ahí para protegerla", explicó la doctora Vanessa Mackay a la BBC. Basta utilizar jabones sin perfumar y solo en la zona externa de la vulva