Jamie Foxx sufrió una hemorragia cerebral, pero se atendió a tiempo

La hija del actor Jamie Foxx, Corrine Foxx, anunció la semana pasada que su padre había sufrido una "complicación médica" que requirió tratamiento, lo que provocó especulaciones en internet de que había sufrido un derrame cerebral o un aneurisma.

LEE TAMBIÉN: ¡Terminó! Daddy Yankee confirma sus últimos shows de despedida

Sin embargo, una fuente cercana a la familia reveló a Media Take Out que la condición de Jamie es menos grave de lo que se temía inicialmente.

Según la fuente, Foxx sufrió una hemorragia cerebral que se descubrió cuando buscó atención médica por dolores de cabeza. La fuente explicó que los médicos consideran que la hemorragia es menor y se espera que Foxx se recupere por completo.

Los Centros para el Control y la Enfermedad han enumerado cinco causas comunes de hemorragias cerebrales, que incluyen traumatismo craneoencefálico, presión arterial alta, angiografía amiloide, aneurismas y anomalías de los vasos sanguíneos.

Aunque no está claro qué causó la hemorragia cerebral de Foxx, la fuente señaló que su condición probablemente no esté relacionada con ninguna de estas cinco causas.

Foxx, de 55 años, es un conocido actor, cantante y comediante, con numerosos reconocimientos a su nombre, incluido un Premio de la Academia y un Globo de Oro.

A pesar de su reciente problema de salud, ha seguido trabajando en sus próximos proyectos, incluida la película de ciencia ficción de Netflix "They Cloned Tyrone" y el thriller de acción "The Fortress".

Get well soon, Jamie Foxx pic.twitter.com/1yiBAGQNQi