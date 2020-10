Jane Fonda pide votos mostrando sus curvas de 82 años

Jane Fonda continúa activa en lo político y también en lo atlético. A sus 82 años, la actriz es protagonista de una campaña que anima a ejercer el derecho al voto rememorando las clases de gimnasia que popularizó en la década de 1980.

LEE TAMBIÉN: 'El Sonero Mayor', Ismael Rivera, cumpliría hoy 89 años



"Vamos a prepararnos para ejercitar nuestro derecho al voto", comenta Fonda enfundada en traje de deporte al inicio de un video en el que también intervienen celebridades como Katy Perry, Orlando Bloom, Kerry Washington, Vanessa Hudgens y Amy Schumer.



La publicación, difundida este lunes en redes sociales, recuerda que esta semana termina el plazo para solicitar el voto en varios territorios de Estados Unidos ante las elecciones del 3 de noviembre.



"Necesitamos que estés en forma para la próxima carrera. Necesitamos que seas fuerte, necesito que estés concentrado, necesito que estés completamente comprometido con la tarea", destaca Fonda.

@JaneFonda shares workout video to promote and encourage voters in the United States. Starring @KatyPerry, Orlando Bloom, Kerry Washington, Ashley Benson and more! #ExerciseThatVote pic.twitter.com/LqzLOgs1Ld